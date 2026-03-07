«Прямо в самолёт!»: Иранский беспилотник ударил по аэропорту Дубая
Появилось видео удара иранского дрона по аэропорту Дубая
Обложка © X / nucleusprime
Иран снова атаковал аэропорт Дубая. На видео — удар по воздушной гавани около полутора часов назад. Судя по реакции очевидца, дрон попал по самолёту.
Момент удара иранского беспилотника по аэропорту Дубая. Видео © X / nucleusprime
«Прямо в самолёт! Боже!», — воскликнул мужчина.
Незадолго до этого Минобороны Объединённых Арабских Эмиратов заявило, что отражает воздушную атаку Ирана с использованием ракет и беспилотников. Среди целей — объекты в Дубае и Абу-Даби.
