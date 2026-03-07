Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 07:01

В ОАЭ прямо сейчас отражают ракетную атаку Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Системы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку Ирана на ОАЭ. Об этом сообщило Минобороны Эмиратов.

«[Взрывы] являются следствием перехвата ракет и беспилотников», — говорится в сообщении. Агентство Reuters пишет, что несколько взрывов слышали в Абу-Даби.

Саудовская Аравия сбила четыре БПЛА, направлявшихся к нефтяному месторождению
Саудовская Аравия сбила четыре БПЛА, направлявшихся к нефтяному месторождению

Ранее взрыв прогремел на военной базе США в Дубае. Предположительно, это стало следствие иранское атаки. На месте видно задымление, мы показывали, как это выглядит.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • ОАЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar