В ОАЭ прямо сейчас отражают ракетную атаку Ирана

Системы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку Ирана на ОАЭ. Об этом сообщило Минобороны Эмиратов.

«[Взрывы] являются следствием перехвата ракет и беспилотников», — говорится в сообщении. Агентство Reuters пишет, что несколько взрывов слышали в Абу-Даби.

Ранее взрыв прогремел на военной базе США в Дубае. Предположительно, это стало следствие иранское атаки. На месте видно задымление, мы показывали, как это выглядит.