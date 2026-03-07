Саудовская Аравия сбила четыре БПЛА, направлявшихся к нефтяному месторождению

Владимир Путин
Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии пресекли попытку атаки на ключевой энергетический объект королевства. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники, перехвачены четыре беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Ирана.

«Саудовская Аравия перехватила четыре дрона, запущенных в сторону нефтяного месторождения Шейба», — говорится в публикации. Инцидент произошёл в пустынной местности Руб-эль-Хали, где расположено месторождение. Информацию о перехвате позднее подтвердили в пресс-службе министерства обороны королевства.

Ранее сообщалось, что на американской военной базе в Багдаде начался пожар после удара беспилотника. В сообщении телеканала утверждается, что инцидент произошёл на объекте под названием «Виктория». Информация о возможных последствиях или пострадавших не уточняется.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

