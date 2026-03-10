«Дубай догорает»: Россиянам посоветовали забыть про ОАЭ и ехать в Таджикистан

Российским туристам посоветовали тщательно оценивать риски при выборе зарубежного отдыха. По словам депутата Госдумы Натальи Костенко, даже привычные направления вроде ОАЭ оказались вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке. В беседе с Life.ru она признала, что путешествовать стало проблематичнее, но призвала не отчаиваться и искать альтернативы.

Я считаю, что надо брать Азию: Таиланд, Вьетнам, где зоны боевых действий далеко. Что-то рядом — Египет и Турция, когда можно будет хотя бы через море транспортировать туристов. Наталья Костенко Депутат Государственной думы

«Но в целом я понимаю, что люди, в том числе из-за дешевизны, ищут какие-то варианты, но я бы всегда советовала оставаться дома и искать варианты для отдыха у нас в стране», — заявила парламентарий Life.ru.

Она отметила, что даже ОАЭ, которые казались тихой гаванью, оказались в зоне риска.

«Поэтому сейчас стабильных стран, мне кажется, всё меньше и меньше. Лучше, наверное, остаться дома и посмотреть варианты отдыха в стране», — добавила Костенко.

В качестве альтернативы депутат также предложила соседние государства: Узбекистан, Таджикистан, Белоруссию, Киргизию и Абхазию. Она призвала туристов повышать политическую информированность и быть готовыми к любым сюрпризам, включая отмену рейсов.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянам, планирующим отпуск в этом году, стоит закладывать в бюджет чуть больше средств. Стоимость летнего отдыха вырастет, но не так стремительно, как в прошлые годы.