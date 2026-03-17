Неделя отдыха в Анапе стала дороже, чем на Мальдивах — эксперты сравнили цены

Российский туристический рынок испытывает давление из-за ограниченного числа зарубежных направлений и нехватки авиарейсов. Об этом рассказал гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян в эфире подкаста «NePro Туризм». По его словам, отрасль работает на пределе возможностей: многие популярные страны оказались недоступными, а на открытых маршрутах наблюдается недостаток рейсов, что повышает итоговую стоимость поездки.

Так, перелёт по маршруту Москва — Афины туда и обратно сейчас обходится примерно от 100 тысяч рублей. Эксперт считает, что запуск новых рейсов и расширение географии полётов помогли бы снизить цены.

«Открытие Кипра и Греции позволило бы туроператорам заметно разгрузить рынок», — отметил специалист.

На фоне закрытых границ вырос спрос на российские курорты, особенно на Черноморском побережье. Однако инфраструктура не справляется с наплывом отдыхающих, что привело к резкому росту цен на размещение. В результате недельный тур с перелётом в пятизвёздочный отель Анапы достигает около 270 тысяч рублей. При этом поездка на Мальдивы с перелётом и более скромным уровнем сервиса может стоить около 250 тысяч.

В целом, указал Мурадян, в нашей стране «критически мало» четырёх- и пятизвёздочных отелей. Дополнительные расходы создаёт и требование ПЦР-тестирования. Анализы нужно сдавать как перед выездом, так и после возвращения, даже при наличии вакцинации, что увеличивает итоговый бюджет.

Эксперты также скептически оценивают перспективы быстрого открытия Европы. По их мнению, полноценное восстановление поездок в страны ЕС возможно не раньше осени, поэтому ситуация на рынке в ближайшие месяцы существенно не изменится.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжении о компенсации потерь туристам, чьи планы на отдых сорвались из-за войны на Ближнем Востоке. Это касается поездкок, запланированных на период с 28 февраля по 31 марта 2026 года.