Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 05:26

Губернатор Бали отверг обвинения в предвзятости к россиянам

Глава индонезийского острова Бали И Ваян Костер опроверг обвинения в предвзятом отношении к гражданам России. В 2023 году он обратился к центральным властям с просьбой прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии.

Тогда чиновник мотивировал свою инициативу «плохим поведением» туристов из этих стран. В СМИ тут же появились публикации о дискриминации.

«Я не смотрю на это так, будто (плохо себя ведут) именно русские, и не делаю такого вывода. Ко всем, из любой страны, мы применяем одинаковый подход: были люди из Европы, из Австралии, из самых разных мест», — заявил губернатор в беседе с РИА «Новости».

По его словам, проблема касается нарушителей независимо от их происхождения, а не какой-то конкретной национальности.

Россияне массово отменяют туры на Бали и в Таиланд
Однако продолжение вытеснения русских, а ещё и украинских вдобавок, туристов на острове продолжаются — власти Бали заявили о ликвидации неформальных поселений, которые в обиходе называли «русскими» и «украинскими». Причина в том, что многие из «деревенских» не ограничивались отдыхом — они инвестировали в местную экономику, запускали бизнес и оседали на длительный срок. Но этого было мало, поэтому их поселения и ликвидировали. Кажется, Бали постепенно перестает быть «райским» местом.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Индонезия
  • бали
  • Путешествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar