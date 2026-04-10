На Бали ликвидировали «русские» и «украинские» деревни

Власти индонезийского острова Бали заявили о ликвидации неформальных поселений, которые в обиходе называли «русскими» и «украинскими». Об этом сообщил губернатор региона И Ваян Костер.

По его словам, за последнее время на остров стало приезжать всё больше граждан России и Украины. Многие из них не ограничивались отдыхом — они инвестировали в местную экономику, запускали бизнес и оседали на длительный срок. Часть иностранцев обосновалась в одном из престижных районов Убуда, где сформировались компактные сообщества.

«В основном, там были россияне, были и украинцы, и даже появилось выражение «русская деревня». Была и «украинская деревня», – рассказал Костер РИА «Новости».

Глава региона подчеркнул, что подобная сегрегация противоречит местным нормам регулирования и культурной политике. Он поручил властям округа Гианьяр и правоохранительным органам навести порядок.

«Таких формирований быть не должно. Если иностранцы живут на Бали, они обязаны соблюдать законы Индонезии и уважать местные традиции», — заявил губернатор.

После проведённых проверок и вмешательства властей ситуация была урегулирована. По словам Костера, на данный момент подобных «деревень» на острове больше не существует.

«После того как нарушения пресекли и приняли необходимые меры, такие явления исчезли. Сейчас нет ни «русской», ни «украинской» деревни», — резюмировал он.

Ранее Life.ru писал, что за последние годы на Бали сформировалась полноценная экосистема бизнеса для русскоязычных. Предприниматели управляют риелторскими агентствами, IT-компаниями, фитнес-клубами и медиа. Рынок аренды вилл, ориентированный на русских клиентов, приносит миллионы долларов в год.