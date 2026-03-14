Релоканты построили на Бали «русскую экономику» с миллионами долларов оборота

На индонезийском острове Бали за последние годы сформировалась целая экосистема бизнеса для русскоязычных туристов, релокантов и удалённых работников. Предприниматели отмечают, что совокупный оборот рынка может достигать миллионов долларов в год.

«Если раньше это были отдельные проекты — кафе или школы серфинга, то сейчас это полноценная экосистема. Люди могут жить и вести бизнес почти полностью внутри русскоязычной среды», — рассказал РИА «Новости» Вадим, предприниматель в сфере недвижимости.

Русскоязычные команды управляют риелторскими агентствами, IT-компаниями, продакшн-студиями, фитнес-клубами и медиа. Основная часть экономики строится вокруг аренды вилл, ресторанного бизнеса, креативных индустрий и онлайн-сервисов. Предприниматели отмечают, что рынок аренды вилл, ориентированный на русских клиентов, приносит миллионы долларов в год, а вместе с ресторанами, коворкингами и IT-проектами формируется значительная параллельная инфраструктура.

Русское сообщество активно открывает новые бизнесы — от студий йоги до маркетинговых агентств. Многие работают удалённо на международные компании, но тратят заработок на острове. При этом часть проектов ориентирована и на международную аудиторию, включая цифровых кочевников и туристов из Европы и Австралии.

Но порой релоканты выбирают менее законные способы заработать. Так, полиция Индонезии задержала гражданку России по подозрению в организации подпольной лаборатории синтетических наркотиков на Бали. В её комнате нашли канистры с химическими жидкостями, которые могли использоваться для производства запрещённых веществ.