Россиянка организовала подпольную нарколабораторию на Бали

Правоохранительные органы Индонезии задержали гражданку России по подозрению в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков на острове Бали. Об этом сообщает полиция провинции.

Ночной рейд прошёл на вилле в деревне Саба в районе Блахбатух округа Гианьяр. Во время операции была задержана 30-летняя женщина с российским гражданством.

По данным следствия, в её комнате нашли канистры с химическими жидкостями. Обнаруженное вещество может быть синтетическим каннабиноидом, который используют при производстве мефедрона.

«Во время обыска на вилле сотрудники обнаружили химические вещества и лабораторное оборудование, которые, предположительно, использовались для производства синтетических наркотиков», — заявили в полиции.

