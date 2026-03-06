64-летний сёрфер из России чуть не погиб на Бали после 20 часов дрейфа в океане

В Индонезии 64-летний россиянин чудом выжил после того, как 20 часов дрейфовал в открытом океане. Об этом стало известно SHOT.

Российский турист чудом избежал гибели во время серфинга на Бали. Фото © Telegram / SHOT

Юрий отправился кататься на сёрфинге у побережья Нуса-Дуа. Через пару часов он не вернулся, и друзья забили тревогу. Мужчину объявили в розыск, но спустя почти сутки его случайно нашёл местный рыбак.

Индонезиец вышел в океан в районе пляжа Лебих и заметил вдалеке доску. Улова не было, поэтому он решил забрать сёрфборд для ребёнка. Подплыв ближе, рыбак увидел обессиленного Юрия и позвал на помощь товарищей. Вместе они спасли туриста.

Позже выяснилось, что россиянина унесло мощным течением. Он пытался добраться до берега, но выбился из сил и потерял сознание. За 20 часов его отнесло на 40 километров от пляжа.

