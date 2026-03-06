В Паттайе голые трансженщины* набросились на туриста с кирпичом

В Таиланде на пляже в Паттайе заметили двух обнажённых трансженщин*, которые погнались за индийским туристом, угрожая ему кирпичом. Инцидент вызвал тревогу у местных жителей и отдыхающих. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошёл утром 5 марта на пляже Паттайи. Обнажённые женщины выбежали из отеля на набережной и погнались за иностранцем, требуя оплату за интимные услуги, предоставленные в номере. Очевидцы рассказали, что сотрудники муниципалитета и прохожие вмешались, чтобы прекратить погоню и успокоить обе стороны. В итоге турист согласился выплатить каждой по 1000 бат (примерно 2,4 тысячи рублей).

Ранее в Таиланде правоохранители задержали 27-летнего гражданина России, у которого дома обнаружили крупную партию конопли. Изъято около 21,9 кг наркотического вещества стоимостью более 1,1 млн батов (примерно $35 тысяч), а также оборудование для переработки и фасовки. Следствие считает, что подозреваемый продавал марихуану через социальные сети и организовывал доставку с помощью курьеров.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.