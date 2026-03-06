В Таиланде у россиянина обнаружили более 20 килограмм конопли

В Таиланде полиция задержала 27-летнего россиянина, у которого дома обнаружили более 20 кг конопли. Также были изъяты оборудование для переработки и фасовки. Об этом сообщили в иммиграционной полиции провинции Чонбури.

«Власти задержали 27-летнего гражданина России и изъяли 21,9 кг конопли стоимостью свыше 1,1 млн батов (около $35 тыс — прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.

Подозреваемый занимался незаконной продажей марихуаны через социальные сети с использованием курьерской доставки. Ему предъявлены обвинения в работе без разрешения и нелегальной реализации психоактивных веществ. Полиция продолжает расследование обстоятельств преступления и проверяет возможные каналы сбыта.

