Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 15:57

Ставшей бомжом в Таиланде стриптизёрше из «Дома-2» с когтями Росомахи выдали справку о недееспособности

Экс-участницу «Дома-2» признали недееспособной после скитаний в Таиланде в лохмотьях

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / juliareutovaofficial

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / juliareutovaofficial

Экс-участнице «Дома-2» Юлии Реутовой выдали справку о недееспособности после того, как её поместили в клинику в Таиланде. Об этом рассказал волонтёр Нурлан Багиров в соцсетях.

По его словам, главврач клиники озвучил неутешительные прогнозы: курс реабилитации займет от одного месяца до полугода. Всё это время экс-участница телестройки проведет в больнице под наблюдением специалистов.

«Она пока нетранспортабельна. Ни один авиаперевозчик не возьмёт на борт буйного пассажира», — пояснил волонтёр в соцсетях. По его словам, сейчас пациентке выдали справку о недееспособности, что пока делает невозможным её визит в консульство для оформления документов и последующее возвращение в Россию.

Теперь волонтёрскому штабу предстоит решить сразу две проблемы: оплачивать долгое лечение и восстанавливать утраченный паспорт Реутовой. Напомним, история всплыла благодаря шокирующему видео, на котором девушка была полностью дезориентирована, одета в лохмотья и отказывалась от любой помощи.

Как выяснилось позже, это цирковая артистка из Луганска. Она прославилась своими акробатическими номерами на «Минуте славы» и эпатировала публику на проекте «Дом-2». Также девушка работала в элитном стрип-клубе.

Экс-участник «Дома-2» отделался «условкой» за ДТП, в котором убил человека
Экс-участник «Дома-2» отделался «условкой» за ДТП, в котором убил человека

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • таиланд
  • Дом-2
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar