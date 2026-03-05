Ставшей бомжом в Таиланде стриптизёрше из «Дома-2» с когтями Росомахи выдали справку о недееспособности

Экс-участнице «Дома-2» Юлии Реутовой выдали справку о недееспособности после того, как её поместили в клинику в Таиланде. Об этом рассказал волонтёр Нурлан Багиров в соцсетях.

По его словам, главврач клиники озвучил неутешительные прогнозы: курс реабилитации займет от одного месяца до полугода. Всё это время экс-участница телестройки проведет в больнице под наблюдением специалистов.

«Она пока нетранспортабельна. Ни один авиаперевозчик не возьмёт на борт буйного пассажира», — пояснил волонтёр в соцсетях. По его словам, сейчас пациентке выдали справку о недееспособности, что пока делает невозможным её визит в консульство для оформления документов и последующее возвращение в Россию.

Теперь волонтёрскому штабу предстоит решить сразу две проблемы: оплачивать долгое лечение и восстанавливать утраченный паспорт Реутовой. Напомним, история всплыла благодаря шокирующему видео, на котором девушка была полностью дезориентирована, одета в лохмотья и отказывалась от любой помощи.

Как выяснилось позже, это цирковая артистка из Луганска. Она прославилась своими акробатическими номерами на «Минуте славы» и эпатировала публику на проекте «Дом-2». Также девушка работала в элитном стрип-клубе.