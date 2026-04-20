Снег не растает даже летом: Климатолог ответил, почему апрель и май теперь зимние месяцы

Минувшей ночью в ряде районов Подмосковья выпал снег, который снова вернул в регион почти зимнюю картину. И серьёзного потепления в ближайшие пару недель не ожидается. Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов объяснил Life.ru, почему апрель и май теперь «зимние месяцы».

Сейчас май и апрель и правда можно называть зимними месяцами. У нас и зима была немножко холоднее, чем обычно. То есть минус 30 — это необычно. Глобальное потепление может привести к новому ледниковому периоду в Европе — вообще, в европейской части России, Северной Америки, в североатлантическом регионе. Алексей Карнаухов Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик

И в этом заключается парадокс «потепления», которое на самом деле не принесёт повышение температуры в нашем регионе. По словам учёного, дело в изменении характера течений. Тёплую погоду в Европе определяют североатлантические течения. Температурная разница создаётся за счёт межрегионального переноса тепла из тропических широт в полярные. А в результате глобального потепления этот теплоперенос может коллапсировать, отключиться, перестать функционировать.

В этом случае температура в Европе и в европейской части России может опуститься на 20–25 градусов, как это уже неоднократно бывало во времена ледниковых периодов. И погодные сбои наблюдаются уже во второй раз за последние годы: после двух очень тёплых лет с точки зрения глобального климата (рекордные 2023 и 2024 годы, а до этого — тёплые 2014–2016 годы) наступали холодные зимы, холодные вёсны и даже холодное лето.

В 2017 году у нас в мае на Красной площади лежал снег, в Румынии в апреле выпал полутораметровый снегопад, в Санкт-Петербурге в июне шёл снег, а в Финляндии — в июле. Вот таким было лето 2017 года после трёх очень тёплых лет глобального потепления. Алексей Карнаухов Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик

И сейчас мы наблюдаем примерно тот же сценарий: после двух очень жарких лет — относительно холодная зима и весна, а апрель и май уже кажутся зимними месяцами, зато осенью тепло вплоть до ноября. В прошлом году даже декабрь был относительно тёплым, и ничто не предвещало холодной и снежной зимы.

«Я, может быть, единственный из комментаторов-климатологов, кто говорил, что эта зима, скорее всего, порадует вас снежком. И она порадовала — на несколько лет вперёд. Это был достаточно предсказуемый результат после двух тёплых лет», — добавил учёный.

Эксперт прогнозирует, что к лету-осени Гольфстрим может восстановиться, вернётся прежнее «глобальное потепление», и следующей зимой снега может снова не быть. Однако ещё через пару-тройку таких циклов резкого повышения температуры Гольфстрим может окончательно остановиться — и уже не восстановиться к зиме. Тогда в европейской части России снова будет холодная зима, холодная весна, очень холодное лето, ранняя осень, снег выпадет в сентябре и перестанет таять летом.