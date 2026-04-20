Зима напомнила о себе: ночью в Подмосковье снова выпал снег

Минувшей ночью в ряде районов Подмосковья выпал снег. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, осадки зафиксировали, в частности, в Домодедове, Кашире и Дмитрове. Речь идёт о мокром снеге, который снова вернул в регион почти зимнюю картину.

При этом Подмосковьем погодный сюрприз не ограничился. Снегопады также прошли в Нижегородской и Рязанской областях, на юге Владимирской и Кировской областей, а также в ряде других регионов центральной части России, Поволжья, Урала и Сибири.Среди территорий, где тоже отметили снег, синоптик назвал север Тульской, Липецкой и Тамбовской областей, республики Марий Эл и Чувашию, запад Мордовии и Пензенской области, Пермский край, Свердловскую область, юг Югры, север Омской и Кемеровской областей, Новосибирскую область и юг Красноярского края.

Тишковец уточнил, что в Пермском крае на метеостанциях в Чёрмозе и Губахе наблюдались ледяные дожди. Такая погода обычно осложняет ситуацию на дорогах и добавляет проблем коммунальным службам. На фоне апрельского потепления возвращение снега выглядит особенно неожиданно. Но для середины весны такие краткие погодные откаты в ряде регионов России всё ещё остаются возможными.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца недели ожидается почти непрерывная дождливая погода. Прогноз погоды оказался неутешительным, но дожди вряд ли накроют сразу все районы мегаполиса.