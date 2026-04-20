Москвичей призвали готовиться к мокрому снегу и гололедице

Первая половина предстоящей рабочей недели в столичном регионе будет прохладной, рассказал «Вечерней Москве» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, в ночь на понедельник, 20 апреля, ожидается от 0 до 2 градусов тепла, днём воздух прогреется до плюс 5–7 градусов, а в области местами возможны заморозки до минус 1 и гололедица.

Во вторник ночью температура опустится до минус 1, днём поднимется до 7–9 градусов. В среду ночью ожидается от минус 2 до плюс 3, днём — до 7–12 градусов. Во второй половине недели дневная температура повысится до 11–16 градусов, ночные значения будут колебаться от 1 до 6 градусов тепла. Существенных осадков не прогнозируется, лишь в ночь на вторник возможен небольшой мокрый снег,

«Снежного покрова не образуется — сразу этот снег растает», — подчеркнул эксперт в интервью 360.ru.

К слову, очередная «волна холода» ожидается в Москве перед майскими праздниками, возможны ледяные дожди. Причина похолодания — противоборство двух барических систем: скандинавского антициклона и южного циклона, дрейфующего по Поволжью.