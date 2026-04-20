Более 250 человек спасли из снежного плена на трассе А-350 «Чита — Забайкальск»

На заснеженной федеральной трассе А-350 «Чита — Забайкальск» продолжается эвакуация людей из автомобилей, оказавшихся в снежном заторе. К утру 20 апреля спасатели вывезли уже более двух сотен человек, включая почти 30 детей.

«Всего в пять пунктов временного размещения эвакуированы 253 человека, в том числе 28 детей. От МЧС России в ликвидации последствий затора задействованы 56 человек и 13 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Людей разместили в пунктах временного пребывания, где им оказывают необходимую помощь. На месте продолжают работать спасательные службы, привлекая дополнительную технику для расчистки дороги и обеспечения безопасности.

На проблемном участке с 285-го по 291-й километр организовано реверсивное движение. При этом в сторону Читы с 285-го километра и в сторону Забайкальска с 291-го проезд уже открыт без ограничений.

Специалисты продолжают следить за ситуацией и координировать движение транспорта. Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать осторожность. При возникновении экстренных ситуаций рекомендуется обращаться по телефонам «101» или «112».