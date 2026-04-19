11 машин столкнулись на трассе Чита — Забайкальск из‑за метели

Одиннадцать автомобилей столкнулись на федеральной трассе Чита — Забайкальск в Забайкальском крае. На этом участке дороги резко ухудшились погодные условия, сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 19 апреля около 17:00 (11:00 мск) на 218-м километре трассы А-350 в Могойтуйском районе. По предварительным данным, водители не соблюдали дистанцию, что и привело к массовому столкновению.

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Всем владельцам машин причинён лишь материальный ущерб. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Из-за ухудшения погоды на трассе А-350 в четырёх районах (Агинском, Могойтуйском, Оловяннинском и Борзинском) фиксируются метель, сильные порывы ветра, местами плохая видимость.

Водителей призывают строго соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и не совершать резких манёвров. По возможности лучше ограничить поездки, особенно ночью. Наряды ДПС обеспечивают безопасность движения и готовы прийти на помощь.

Ранее водителя автобуса задержали после ДТП в Забайкалье с гражданами КНР. Следствие завело уголовное дело по факту предоставления услуг, не соответствующих нормам безопасности. Напомним, утром 18 апреля в Забайкалье перевернулся автобус с 40 пассажирами. Сначала сообщалось об одном погибшем, но позже число жертв выросло до двух.