В Забайкалье задержали водителя автобуса после ДТП с гражданами КНР

Водителя автобуса задержали после ДТП в Забайкалье с гражданами КНР. Об этом сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.

«Водитель автобуса задержан в соответствии со статьёй 91 УПК РФ и помещён в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах уточнили, что следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также полиция начала отдельное производство по факту нарушения правил дорожного движения.

Напомним, автобус с иностранными гражданами опрокинулся в Забайкальском крае утром 18 апреля. По данным властей, инцидент произошёл на трассе Чита — Забайкальск. В салоне находились около 40 пассажиров. Первоначально сообщалось об одном погибшем, однако позже число жертв увеличилось до двух. Пострадавших доставили в больницы Борзи и Забайкальска. Спасатели проводили деблокировку тела одного из погибших, на месте работали сотрудники МЧС и следственные органы.