18 апреля, 08:44

В Забайкалье опрокинулся автобус с иностранцами, погибшего пришлось деблокировать спасателям

Один человек погиб и десять пострадали при опрокидывании автобуса в Забайкалье

Место ДТП с автобусом в Забайкалье. Обложка © 75.mchs.gov.ru

Место ДТП с автобусом в Забайкалье. Обложка © 75.mchs.gov.ru

Один человек погиб и ещё десять пострадали при опрокидывании автобуса в Забайкалье, сообщили в пресс-службе краевого правительства. ДТП произошло в 08:40 мск в районе станции Харанор.

В местном Минздраве сообщили, что пострадавших госпитализировали в Центральную районную больницу в Борзе. Готовится вылет борта санавиации, часть из них доставят в Читу. Предварительно, водитель не справился с управлением. Известно, что автобус перевозил иностранных граждан.

Как сообщили в краевом главке МЧС, в салоне находились около 40 человек. Погибший был заблокирован, его тело пришлось доставать спасателям. На месте работают экстренные службы. Забайкальский СК начал проверку, её ход контролирует прокуратура.

Экс-вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» Алекс Маннингер насмерть разбился в ДТП

Ранее в Ярославле 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и внедорожником «Мицубиси». Предварительно, виновником оказался водитель «японца»: он выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Матвей Константинов
