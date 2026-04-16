16 апреля, 13:48

Экс-вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» Алекс Маннингер насмерть разбился в ДТП

Обложка © Getty Images / John Powell/Liverpool FC

Бывший вратарь «Арсенала» и национальной команды Австрии Алекс (Александер) Маннингер ушёл из жизни в возрасте 48 лет. О гибели футболиста официально объявила пресс-служба местного футбольного союза.

По данным телеканала Eurosport, причиной смерти стало ДТП. Подробности пока не уточняются.

«Мы скорбим о потере нашего бывшего вратаря Александера Маннингера, который трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии. Наши мысли — с его семьёй и друзьями. Покойся с миром, Александер», — говорится в сообщении пресс-службы «РБ Зальцбург».

Главного успеха Маннингер в сезоне-1997/98, выиграв с «канонирами» чемпионат Англии и национальный кубок. В 2000 году он выходил на поле в матче Лиги чемпионов против московского «Спартака» — та встреча завершилась разгромом его команды со счётом 4:1.

За долгую карьеру австриец поиграл во множестве клубов, среди которых австрийские «Аустрия», ГАК и «Ред Булл Зальцбург», итальянские «Ювентус», «Фиорентина», «Торино», «Сиена», немецкий «Аугсбург», английские «Арсенал» и «Ливерпуль» (не провёл ни одного матча). В составе «Старой синьоры» он завоевал скудетто в сезоне-2011/12. Всего за сборную Австрии Маннингер провёл 33 встречи.

Ранее Life.ru сообщал, что ушёл из жизни легендарный защитник «Реала» Хосе Сантамария. Он четырежды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

