Ушёл из жизни легендарный защитник «Реала» Хосе Сантамария

Четырёхкратный обладатель Кубка европейских чемпионов в составе мадридского «Реала» Хосе Сантамария скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба, не уточнив причины смерти.

«Он был частью команды, которая навсегда останется в памяти всех мадридистов и футбольных болельщиков по всему миру. Вместе с Альфредо Ди Стефано, Ференцем Пушкашем, Пако Хенто и Раймоном Копа эта команда начала строить легенду о «Реале», — заявил Перес.

Сантамария родился в Уругвае, выступал за сборную этой страны, а также Испании. С 1947 по 1957 год он играл за уругвайский Насьональ», став четырёхкратным чемпионом страны. В 1957-м перешёл в «Реал», где за девять лет выиграл шесть титулов чемпиона Испании, один Кубок страны и четыре Кубка европейских чемпионов (1958, 1959, 1960, 1966).

