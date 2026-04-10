10 апреля, 12:14

Тренер сборной Польши потерял сознание на тренировке и умер в 49 лет

Умер ассистент тренера сборной Польши по футболу Яцек Магера

Обложка © pzpn.pl

Ассистент главного тренера сборной Польши по футболу Яцек Магера умер в возрасте 49 лет. О его смерти сообщил Польский футбольный союз.

В федерации заявили, что восприняли эту новость «с глубокой печалью и огромным сожалением» и выразили соболезнования семье, друзьям и близким тренера.

По данным TVP Sport, Магера потерял сознание во время утренней пробежки и был доставлен в военный госпиталь во Вроцлаве. Позже врачи констатировали смерть.

Магера вошёл в штаб сборной Польши в июле 2025 года и работал ассистентом Яна Урбана. До этого он тренировал «Легию», «Шлёнск» и молодёжные сборные страны.

Как футболист он выступал за «Ракув», «Легию», «Видзев» и «Краковию». Больше всего его имя связывали именно с варшавской «Легией», где он провёл заметную часть карьеры и позже работал уже как тренер

Марина Фещенко
