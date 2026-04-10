«Пионер хип-хопа» Африка Бамбаатаа умер в возрасте 67 лет

В возрасте 67 лет скончался американский рэпер и диджей Африка Бамбаатаа (настоящее имя – Лэнс Тейлор). Причиной смерти стали осложнения, вызванные раком. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на адвоката артиста.

Бамбаатаа, родившийся в Бронксе, считается одним из пионеров хип-хопа. Он основал организацию Universal Zulu Nation и сыграл ключевую роль в популяризации жанра в 1980-х годах. Особое место в его творчестве занимает трек Planet Rock (1982), который оказал огромное влияние на развитие электро-фанка.

Музыкант сотрудничал со многими артистами и участвовал в различных проектах. В 1985 году он вошёл в состав группы Artists United Against Apartheid, записавшей альбом «Sun City» в знак протеста против апартеида в Южной Африке. Последний альбом Бамбаатаа вышел в 2004 году.

В последние годы жизни артист сталкивался с обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Он их отрицал. В 2025 году один из гражданских исков был рассмотрен заочно – музыкант проиграл дело, не явившись в суд.

Ранее Life.ru писал, что ирландский актёр Майкл Патрик, известный по роли в шестом сезоне «Игры престолов», скончался в возрасте 35 лет в хосписе. Он страдал от бокового амиотрофического склероза. Несмотря на болезнь, актёр продолжал играть в театре, передвигаясь в инвалидной коляске, и получил престижную британскую награду The Stage Awards за роль Ричарда III.