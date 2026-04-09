Умер заслуженный артист России Виктор Яковлев

9 апреля на 75-м году жизни скончался Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России и ведущий актёр Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба театра.

В сообщении отмечается, что артист долгое время боролся с тяжёлой болезнью. Яковлев окончил ГИТИС в 1975 году, а с 1979 года служил в псковском театре. В 2006 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Джим Уиттакер, первый американец, покоривший Эверест в 1963 году, умер в возрасте 97 лет в своём доме в штате Вашингтон. За свою жизнь он возглавил десятки восхождений, а самым символичным из них стало Международное мирное восхождение на Эверест в 1990 году, объединившее альпинистов из США, СССР и Китая.