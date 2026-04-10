Умерла педагог Гагариной и Варум

В Москве на 87-м году жизни умерла педагог по вокалу, почётный профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Наталья Андрианова. О её смерти сообщил ректор РАМ Александр Рыжинский.

По его словам, трагическое событие произошло 8 апреля.

Андрианова родилась 19 марта 1940 года и посвятила жизнь обучению вокалу. Наталья Зиновьевна воспитала целое поколение известных исполнителей. Среди её учеников — Полина Гагарина, Стас Пьеха, Анжелика Варум, Линда и Жасмин. Андрианова долгие годы работала в академии имени Гнесиных и до 2005 года возглавляла отделение кафедры эстрадного искусства. Педагог имела звание заслуженного работника культуры России. Её вклад в развитие отечественной сцены отмечали коллеги и ученики.

А 9 апреля на 75-м году жизни скончался Виктор Яковлев, заслуженный артист России и ведущий актёр Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

