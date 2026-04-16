Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу погиб в ДТП после новости о якобы погибшем отце

Известный российский пауэрлифтер погиб в аварии в Таиланде. Как пишет «Mash на спорте», чемпион Кузбасса Александр Пожидаев стал жертвой мошенников: неизвестные позвонили 22-летнему спортсмену, убедили его в смерти отца и даже пристыдили за то, что не побывал на похоронах.

Наш соотечественник поверил неизвестным и на эмоциях рванул на байке по Паттайе. Некоторое время спустя парень попал в страшную аварию. Россиянин получил тяжёлую черепно-мозговую травму, множественные переломы и повреждения внутренних органов. Его подключили к аппарату ИВЛ, но тщетно — сердце остановилось.

Ранее в Сочи спасатели достали тело 24-летней туристки, погибшей в труднодоступной пещере Глубокий Яр. О её смерти сообщила другая участница тургруппы.