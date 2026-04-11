Детдомовец из Волгограда может осиротеть из-за тяжёлой болезни отца в Таиланде

Недавно усыновлённый мальчик из Волгограда рискует вернуться в детский дом из-за внезапного горя в семье: новоиспечённый отец столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем, а семь стала осаждать служба опеки.

Как пишет Mash, глава семейства перенёс 12-минутную остановку сердца. Сейчас он находится в реанимации, подключён к аппарату ИВЛ, у него диагностирован редкий синдром Гийена-Барре, при котором человек становится «заперт» в собственном теле — мужчина общается с внешним миром, двигая бровями.

Страховка, конечно, эту болезнь не покрывает, да и прогнозов у врачей нет. А тратиться есть куда — только за неделю родные мужчины потратили около пяти миллионов рублей. Им нужно ещё столько же, а также средства на транспортировку в Россию. Отца увезли прямо на глазах ребёнка, теперь он постоянно плачет и не может прийти в себя. Только недавно мальчик осиротел и с трудом обрёл новую семью в лице родного дяди с супругой.

Из-за происходящего ребёнок начал пропускать школу, из-за чего семью стали осаждать инспекторы службы опеки. Они следят за каждым шагом пары и есть вероятность, что её лешат родительских прав.

