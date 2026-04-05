Российская блогерша резко сменила образ жизни и бесследно исчезла в Таиланде

В Таиланде уже третью неделю ищут российскую блогершу Станиславу. По одной из версий, 37-летняя женщина могла попасть в секту, сообщает SHOT.

Последний раз её видели на пляже Най-Харн на юге Пхукета. Девушка была одета во всё белое и слушала музыку, сидя на берегу. О пропаже заявил бывший супруг, когда Станислава перестала выходить на связь. Сейчас он один воспитывает их общих детей.

Знакомые строят догадки о её исчезновении. Несколько лет назад блогерша активно вела соцсети, набрала почти 150 тысяч подписчиков и продвигала идеи бодипозитива. Её называли первой отечественной блогершей, открыто показавшей себя без какой-либо ретуши. Рита Дакота, звёздная подруга девушки, в 2022 году даже подарила ей операцию по коррекции груди.

Однако в последние пару лет Станислава не появлялась в медиаполе. Она похудела, удалила все свои старые фотографии, кардинально поменяла направление блога, сменив его на религиозную, а после закрылась от родных и друзей. Эти перемены и натолкнули её окружение на мысль о возможном влиянии секты.

Кстати, в 2016 году Life.ru рассказывал о Станиславе и её пути к бодипозитиву. Тогда её муж полностью поддержал это решение.

