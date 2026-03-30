«Думала, что умираю»: Надин Серовски экстренно прооперировали в Таиланде

31-летняя блогерша Надин Серовски сообщила, что попала в больницу во время отдыха в Таиланде. По её словам, госпитализация была экстренной, а состояние — тяжёлым.

В соцсетях она рассказала, что вместо ужина в честь дня рождения дочери оказалась на операционном столе. Причиной стал аппендицит.

«Вместо ужина в честь дня рождения дочки я оказалась на операционном столе. Аппендицит… Лопнувший он или просто воспаленный, мы узнаем от доктора», — сообщила Серовски.

Блогерша призналась, что особенно тяжело переживает случившееся из-за того, что всё произошло за границей. По её словам, ей страшно находиться в незнакомой стране и не понимать, как там устроена медицина. Она также не исключила, что может понадобиться повторное хирургическое вмешательство.

«Еще и в Таиланде — в стране, с которой я не знакома на уровне медицины, и мне очень страшно. Просто страшно. Вчера я думала, что умираю, но меня просто отключило от боли обмороком», — написала она.

Российская блогерша Надежда Артамонова (Серова), известная под псевдонимом Nadin Serovski, стала популярной благодаря личному блогу о семье, материнстве, внешности и повседневной жизни, а позже выросла в одного из заметных лайфстайл-инфлюенсеров русскоязычного сегмента соцсетей. Широкой аудитории Серовски известна как блогер-миллионник и предпринимательница: в открытых публикациях её связывают с собственными курсами и брендом одежды, а также включают в число крупных инфлюенсеров Рунета.