Пропавшая в Таиланде пара нашлась в Москве

Модель фитнес-бикини Снежана Петерс и владелец ритуальной конторы Иван, пропавшие в Таиланде, нашлись в Москве. Данную информацию передаёт aif.ru.

Россияне отдыхали на Пхукете, потом решили доехать до Бангкока, оттуда — вылететь во Вьетнам, а затем вернуться в Россию. В аэропорту столицы Таиланда Снежана позвонила бабушке и после этого перестала выходить на связь. Родственники начали искать своими силами и даже подали заявление в полицию. Утром 5 апреля Иван объявился в соцсетях и написал, что они уже вторые сутки дома. По его словам, всё в порядке. Причину он не озвучил.

Ранее сообщалось, что в Таиланде уже третью неделю ищут 37-летнюю российскую блогершу Станиславу, которая, по одной из версий, могла попасть в секту. О пропаже заявил бывший супруг, когда Станислава перестала выходить на связь. Сейчас он один воспитывает их общих детей. Несколько лет назад блогерша продвигала бодипозитив и набрала почти 150 тысяч подписчиков. Последние два года она заметно похудела, удалила старые фото, сменила направление блога на религиозное и закрылась от родных.