В Мьянме спасли из рабства двух обманутых мошенниками россиянок

Две россиянки, незаконно удерживаемые в Мьянме в мошеннических скам-центрах, были освобождены благодаря усилиям российского посольства в Янгоне и поддержке мьянманских правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в дипмиссии. В настоящее время девушки находятся под защитой посольства и готовятся к депортации в Таиланд, откуда им предстоит путь на Родину.

7 апреля ожидается трансфер российских граждан из Мьянмы в Таиланд, откуда они будут репатриированы.

Отметим, что за прошедший год из мьянманских скам-центров было вызволено семь россиян. Четверо из них были возвращены в Россию благодаря усилиям таиландских властей и российского посольства в Бангкоке. Двое других сумели покинуть Мьянму самостоятельно, но столкнулись с задержанием в Таиланде за нелегальное пересечение границы и последующей депортацией. Ещё одна россиянка вернулась на Родину через территорию Китая.

Ранее стало известно, что трое граждан России были похищены и удерживаются в мошеннических скам-центрах на территории Мьянмы. По каждому случаю родственники и знакомые пропавших направили официальные обращения. В МИД Мьянмы были отправлены дипломатические ноты для проверки ситуации и организации поисков россиян.