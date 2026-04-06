Молодая туристка погибла в сочинской пещере Пасть Дракона

В Сочи спасатели завершили эвакуацию тела погибшей 24-летней туристки из труднодоступной пещеры Глубокий Яр. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

В сочинской пещере погибла туристка-спалеолог. Видео © VK / ЮРПСО МЧС России

«О том, что один участник незарегистрированной туристской группы погиб, сообщила знакомая погибшей», — говорится в сообщении.

Работы проводились в ночь на 5 апреля силами трёх подразделений Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Речь идёт о пещере Глубокий Яр, также известной как Пасть Дракона, расположенной в Адлерском районе Сочи. Для перемещения по затопленным участкам специалисты организовали навесную систему с использованием технологии SRT, предполагающей работу на одной верёвке.

На вертикальном участке высотой около 30 метров спасатели дополнительно закрепили страховочные линии. С их помощью тело девушки аккуратно переместили по скальному участку в более доступную зону. Затем погибшую уложили на носилки и вывезли по каньону в безопасное место. После завершения всех процедур тело передали сотрудникам следственных органов. К операции были привлечены 16 спасателей и четыре единицы техники.

