7 марта, 09:14

В Стамбуле туристка насмерть разбилась, упав с 51-метровой Галатской башни

Место смертельного падения туристки с Галатской башни в Стамбуле. Обложка © X / ezgiyiilmaz

Туристка погибла, сорвавшись с Галатской башни в Стамбуле, передаёт агентство Anadolu. Известная достопримечательность имеет высоту в 51 метр. Почему женщина сорвалась, неизвестно, это расследует полиция. Ей было 30 лет.

«Прибывшие медики установили, что женщина скончалась», — говорится в сообщении.

Галатская башня была построена в XIV веке. На вершине постройки есть известная у туристов смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на Стамбул.

Ранее в Стамбуле нашли тело китайского бизнесмена. Оно было закопано в районе Арнавуткёй. По данным местных СМИ, перед убийством 38-летнего иностранца ограбили.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Матвей Константинов
