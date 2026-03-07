В Стамбуле туристка насмерть разбилась, упав с 51-метровой Галатской башни
Место смертельного падения туристки с Галатской башни в Стамбуле. Обложка © X / ezgiyiilmaz
Туристка погибла, сорвавшись с Галатской башни в Стамбуле, передаёт агентство Anadolu. Известная достопримечательность имеет высоту в 51 метр. Почему женщина сорвалась, неизвестно, это расследует полиция. Ей было 30 лет.
«Прибывшие медики установили, что женщина скончалась», — говорится в сообщении.
Галатская башня была построена в XIV веке. На вершине постройки есть известная у туристов смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на Стамбул.
Ранее в Стамбуле нашли тело китайского бизнесмена. Оно было закопано в районе Арнавуткёй. По данным местных СМИ, перед убийством 38-летнего иностранца ограбили.
