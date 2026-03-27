В Москве скончалась туристка, впавшая в кому после удаления зуба в Таиланде

В ночь на 27 марта в Москве скончалась 29-летняя Екатерина Панова. Девушка впала в кому после удаления зуба в Таиланде. Об этом сообщила её младшая сестра Алёна.

«Спасибо всем огромное за помощь в транспортировке Кати, за лечение и поддержку. Вы сделали всё возможное. Но Катя ушла от нас этой ночью», — приводит kp.ru слова родственницы.

Ранее, 19 марта, тайские врачи одобрили перевозку пациентки в Россию. Состояние оценивалось как стабильно тяжёлое. 23 марта в провинцию Чонбури прибыли российские специалисты, которые успешно доставили Екатерину в Москву для продолжения лечения. Спасти её, к сожалению, не удалось.

В 15 лет девушка попала в аварию, после которой оказалась прикована к инвалидному креслу. Семья благодарит всех неравнодушных людей, собиравших средства на лечение и транспортировку.