27 марта, 07:57

В Москве скончалась туристка, впавшая в кому после удаления зуба в Таиланде

Обложка © ТАСС / Алексей Зотов

В ночь на 27 марта в Москве скончалась 29-летняя Екатерина Панова. Девушка впала в кому после удаления зуба в Таиланде. Об этом сообщила её младшая сестра Алёна.

«Спасибо всем огромное за помощь в транспортировке Кати, за лечение и поддержку. Вы сделали всё возможное. Но Катя ушла от нас этой ночью», — приводит kp.ru слова родственницы.

Ранее, 19 марта, тайские врачи одобрили перевозку пациентки в Россию. Состояние оценивалось как стабильно тяжёлое. 23 марта в провинцию Чонбури прибыли российские специалисты, которые успешно доставили Екатерину в Москву для продолжения лечения. Спасти её, к сожалению, не удалось.

В 15 лет девушка попала в аварию, после которой оказалась прикована к инвалидному креслу. Семья благодарит всех неравнодушных людей, собиравших средства на лечение и транспортировку.

Женщина лишилась конечностей после инфекции, которую подцепила в университете

Напомним, что россиянка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде. Родные туристки пытались собрать средства на её лечение, поскольку страховка закончилась. Обратные билеты были забронированы на 11 марта, но вылет оказался невозможен: Екатерина не транспортабельна, а стыковочный рейс проходил через закрытый Абу-Даби. 19 марта стало известно, что туристка открыла глаза, хотя и не пришла в сознание. Её планировали перевезти в Москву.

Дарья Нарыкова
