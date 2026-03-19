19 марта, 11:43

Впавшую в кому в Таиланде российскую туристку перевезут в Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nitinut380

Российская туристка Екатерина Панова, которая впала в кому в Таиланде, скоро вернётся на родину. Врачи дали добро на транспортировку — девушку перевезут из Чонбури в Москву в воскресенье. Об этом kp.ru сообщила её сестра Алёна.

По словам родственницы, состояние пациентки оценивается как стабильно тяжёлое. Екатерина находится в медикаментозном сне и подключена к аппарату ИВЛ. Тайские медики делают всё возможное, но семья стремится как можно скорее доставить девушку в Россию, где лечение продолжится в кругу близких.

Сестра также сообщила, что на транспортировку потребуется 350 тысяч рублей. Средства сейчас собирают неравнодушные.

Впавшая в кому в Таиланде жительница Крыма не может самостоятельно дышать
Напомним, что россиянка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде. Родные туристки пытались собрать средства на её лечение, поскольку страховка закончилась. Обратные билеты были забронированы на 11 марта, но вылет оказался невозможен: Екатерина не транспортабельна, а стыковочный рейс проходил через закрытый Абу-Даби. 19 марта стало известно, что туристка открыла глаза, хотя и не пришла в сознание.

Дарья Нарыкова
