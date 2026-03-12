Впавшая в кому в Таиланде жительница Крыма не может самостоятельно дышать

Отпуск в Таиланде обернулся трагедией для жительницы крымского города Саки. Екатерина оказалась в реанимации после обычной, как предполагалось, стоматологической процедуры.

По словам сестры пострадавшей Алёны, проблемы начались 22 февраля с воспаления щеки. Через несколько дней страховая компания организовала визит к местному врачу, который удалил девушке зуб мудрости. Повторный приём назначили на 3 марта, но из-за обстоятельств его перенесли на 5 число.

Швы сняли, однако пациентка продолжала жаловаться на сильную боль и ухудшение самочувствия. А 8 марта у неё начались судороги и потеря сознания. В скорой помощи россиянку подключили к аппарату ИВЛ, и с того момента она не приходила в себя, передаёт 360.ru.

Медики диагностировали заражение крови и провели переливание. В какой-то момент показалось, что состояние стабилизируется, но затем Екатерина перестала реагировать на внешние раздражители. Врачи констатировали кому, добавив, что в лёгких скопилась жидкость.

Прогнозов тайские специалисты не дают, называя состояние туристки крайне тяжёлым. Семья остаётся в неведении и отчаянно ждёт новостей.

Напомним, ранее стало известно, что россиянка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде. Родные туристки пытаются собрать средства на её лечение, поскольку страховка закончилась. Обратные билеты были забронированы на 11 марта, но вылет невозможен: Екатерина не транспортабельна, а стыковочный рейс проходил через закрытый Абу-Даби.