Регион
11 марта, 16:57

Айтишник из Уфы загадочно пропал в Таиланде после ссоры с девушкой в полиции

В Таиланде уже две недели ищут 40-летнего россиянина из Уфы, который пропал после ссоры со своей девушкой 25 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Россиянин пропал в Таиланде. Фото © Telegram/ SHOT

Россиянин пропал в Таиланде. Фото © Telegram/ SHOT

Влюблённые встречались около девяти лет. Пара приехала в полицейский участок на Пхукете, где конфликт продолжился. Во время скандала мужчина порвал паспорт девушки, предположительно пытаясь добиться того, чтобы его задержали. Однако женщина не стала писать заявление и покинула участок. На следующий день она улетела в Россию.

После произошедшего мужчина не вернулся в жилой комплекс, где они арендовали квартиру. Последний раз его видели возле полицейского участка на Пхукете — мужчина сел на скутер и уехал в неизвестном направлении. По данным полиции, его не задерживали и в тюрьму он не попадал. В настоящее время россиянина ищут, а срок действия его визы в Таиланде истекает через несколько дней.

Ранее сообщалось, что пикап с лодкой и надувным бананом протаранил массажный салон с россиянами в Таиланде. В результате столкновения пострадали шесть человек: пятеро получили лёгкие травмы, ещё один — серьёзные повреждения.

Обложка © Telegram/ SHOT

