19 марта, 10:25

Крымчанка, впавшая в кому в Таиланде после удаления зуба, открыла глаза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Появились обнадёживающие новости о состоянии Екатерины Пановой, российской туристки, находящейся в коме в Таиланде. Её сестра рассказала, что Екатерина открыла глаза, хотя и не пришла в сознание.

«Сейчас она открыла глаза и демонстрирует большую силу воли и желание жить, но пока еще окончательно в сознание не пришла», — приводит РИА «Новости» слова Алёны Давыдовой.

Состояние Екатерины постепенно улучшается: организм восстанавливается, и наблюдается возвращение рефлексов. Тем не менее, туристка по-прежнему нуждается в аппарате искусственной вентиляции лёгких, так как самостоятельно дышать пока не может. По информации от Давыдовой, её сестра находилась в состоянии комы свыше семи дней.

Айтишник из Уфы загадочно пропал в Таиланде после ссоры с девушкой в полиции

Напомним, ранее стало известно, что россиянка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде. Родные туристки пытаются собрать средства на её лечение, поскольку страховка закончилась. Обратные билеты были забронированы на 11 марта, но вылет невозможен: Екатерина не транспортабельна, а стыковочный рейс проходил через закрытый Абу-Даби.

Наталья Демьянова
