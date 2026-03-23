Женщина лишилась конечностей после инфекции, которую подцепила в университете

Жительница Великобритании Бекка Херитадж лишилась рук и ног после тяжёлой менингококковой инфекции, которой заразилась вскоре после поступления в университет. Несмотря на серьёзные осложнения, она смогла вернуться к учёбе. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Бекка Херитадж. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / University of Southampton

По словам девушки, первые симптомы появились через месяц после начала учёбы — её резко начало тошнить. Состояние быстро ухудшалось, и подруга вызвала скорую помощь. В больнице у пациентки заподозрили сепсис. Позже появились высокая температура, озноб и сильное потоотделение, а после характерной сыпи врачи диагностировали менингококковую инфекцию.

Девушка впала в кому на две недели. За это время её состояние стало критическим — начался отказ органов, и близким рекомендовали готовиться к худшему. После пробуждения она обнаружила, что конечности почернели и утратили чувствительность. Из-за заражения крови ткани омертвели, и врачи приняли решение об ампутации.

«Я не могла оторвать взгляда от рук — пальцы были совершенно чёрными и не гнулись. Врачи сказали мне, что я их потеряю, и выбора не было», — рассказал она.

Пациентка провела почти четыре месяца в больнице, затем прошла длительную реабилитацию. Она заново училась ходить с протезами и перенесла трансплантацию руки. Несмотря на пережитое, в 2020 году Херитадж вернулась к обучению. Сейчас, в 26 лет, она продолжает учёбу по медицинской специальности.

