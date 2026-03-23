У россиянки загноилась и порвалась грудь после установки имплантов

Жительница Москвы столкнулась с серьёзными осложнениями после нескольких пластических операций: у неё началось загноение груди, а установленные импланты пришлось удалить из-за риска некроза и инфекции. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

Москвичка хотела увеличить грудь, а получила гной. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам 29-летней пациентки, она решилась на комплекс эстетических процедур, включая увеличение груди, липоскульптуру живота и ринопластику. Общая стоимость вмешательств составила около 650 тысяч рублей. Операции проводил хирург, который, как выяснилось позже, не был штатным сотрудником клиники, а арендовал в ней кабинет для приёма пациентов. После вмешательства девушка осталась недовольна результатом: были заметны дефекты формы носа и живота.

Наиболее серьёзные проблемы возникли с грудью. На правой стороне разошёлся шов, образовалось скопление жидкости, после чего состояние начало ухудшаться. Болевые ощущения усиливались, а попытки повторного зашивания не давали устойчивого результата. Со временем ситуация стала критической — началось воспаление, сопровождавшееся нагноением. По словам пациентки, после предъявления претензий хирург перестал выходить на связь, и ей пришлось обращаться к другим специалистам.

Медики, к которым обратилась девушка, пришли к выводу, что сохранить импланты невозможно. Из-за риска осложнений их удалили. В дальнейшем пациентка планирует повторное хирургическое вмешательство и намерена обратиться в правоохранительные органы.

