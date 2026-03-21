Россиянка Эльвира Хамитова обратилась к пластическому хирургу в надежде на преображение, но результат её разочаровал и добавил серьёзных проблем со здоровьем. Девушка рассказала, что пришла в клинику за подтяжкой верхней трети лица, чтобы исправить асимметрию — одна из бровей у неё расположена чуть ниже, и для выравнивания эту бровь нужно было подтянуть гораздо сильнее.

Россиянка обратилась за подтяжкой лица, но получила гниющие швы и алопецию.

Однако после операции швы на голове загноились, начали выпадать волосы. Врач на просьбы о помощи не реагировал, и тогда пациентка обратилась в суд с иском на два миллиона рублей. Во время разговора с представительницей клиники она поинтересовалась, где тот результат, ради которого она обращалась, и почему сейчас видит большие участки алопеции с одной и с другой стороны.

«Никаких комментариев. В рамках судебного заседания всё», — получила ответ из клиники пострадавшая пациентка. Цитату приводит Пятый канал.

