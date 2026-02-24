Россиянка год ходила с забытой марлей в груди после маммопластики – ей сделали дыру до рёбер

Жительница Тулы увеличила грудь в одной из клиник пластической хирургии в Санкт-Петербурге, но в течение года после операции её мучили боли и отёки. Как выяснилось, хирург забыл внутри молочной железы салфетку. Жуткую историю публикует Mash.

Хирург забыл салфетку в груди у пациентки. Фото © Telegram / Mash

Всё началаось с того, что Екатерине поставили диагноз — рак груди. После удаления железы женщина решилась на протезирование, чтобы вернуть себе формы. Она нашла хирурга Виталия Скворцова и отпраивлась к нему в Петербург. Первые полгода после маммопластики прошли хорошо. Но потом грудь начала отекать, темнеть, появился зуд, началось общее недомогание.

Скворцов не увидел врачебной ошибки и отказался что-либо исправлять. Он прописал пациентке только антибиотики и отправил домой. Однако в другой клинике врачи ужаснулись последствиям протезирования груди. У женщины диагностировали некроз и абсцесс тканей. Имплант экстренно извлекли и обнаружили марлевую салфетку, забытую Скворцовым.

Извлечь инородный предмет оказалось не просто — волокна буквально вросли. Медики вырезали ткани вместе с салфеткой, но рану было тяжело зашить. Как рассказала Екатерина, с «торчащими из дыры рёбрами» её отправили в ещё одну больницу, где окончательно сшили ткани. Суд обязал Скворцова выплатить 650 тысяч рублей пострадавшей пациентке. Но хирург собрался оспаривать решение, так как не признаёт свою вину.

Ранее Life.ru писал, что в Китае акушерка по неосторожности отрезала палец новорождённому вместо пуповины. Свою вину женщина признала частично, заявив, что младенец «сильно дёргался». Сейчас медик отстранена от работы.