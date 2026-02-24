Модель из Сочи спустя 5 лет отсудила у обезобразившей её клиники 5 млн рублей

Жительница Сочи добилась справедливости после неудачной пластической операции — апелляция подтвердила её право на многомиллионную компенсацию. История тянется с 2020 года, когда пациентка обратилась в клинику «Медист» и получила услуги ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Хирург, проводивший операцию, попал под уголовное дело — приговором Ленинского районного суда Краснодара его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. А сам факт некачественных услуг ещё в мае 2023 года зафиксировал суд по иску пациентки к клинике, взыскав компенсацию морального вреда и штраф.

Однако «Медист» не спешил возмещать убытки. Женщина подала новый иск — о расторжении договора и взыскании всех расходов. Ленинский районный суд встал на её сторону, постановив выплатить почти 5 миллионов рублей: 270 тысяч за услуги, столько же неустойки, более 2,8 миллиона убытков, проценты, 50 тысяч морального вреда и более 2 миллионов штрафа.

Клиника попыталась оспорить решение в Краснодарском краевом суде, но коллегия сочла приговор справедливым. Теперь решение вступило в законную силу.

Напомним, что в марте суд сперва освободил от наказания пластического хирурга, который изуродовал лицо модели. Врач тогда решил отрезать слишком много ткани, из-за чего у девушки перестали закрываться веки.