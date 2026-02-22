Пациентки обвинили пластического хирурга из Хабаровска в неудачных операциях

В Хабаровске сразу несколько женщин заявили о неудачных операциях у местного пластического хирурга Ивана Авдеева. Одна из пациенток утверждает, что после подтяжки груди с имплантами за почти 500 тысяч рублей получила серьёзные проблемы со здоровьем и внешностью. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.





По словам Анастасии, консультация длилась всего несколько минут, после чего ей рекомендовали подтяжку с установкой имплантов. Спустя время грудь, как утверждает девушка, стала «каплевидной», появились разрывы в зоне швов. В клинике, по ее словам, заявили, что «всё хорошо».

Через полтора года пациентка обратилась к маммологу-онкологу и прошла МРТ — возникло подозрение на онкологию. Импланты удалили, один из них, как утверждает Анастасия, оказался поврежден. Сейчас она проходит лечение и готовит иск в суд.

После публикаций в соцсетях появились и другие жалобы. Одна из женщин рассказала, что после подтяжки лица и SMAS-лифтинга у нее за ухом осталась нить и образовалось отверстие. В краевой больнице ей провели повторные операции, удалили гной и нерассасывающийся материал. Еще несколько пациенток заявляют о разошедшихся швах и шрамах. Сам хирург на запрос журналистов не ответил.

