Изуродовавший жительницу Сочи пластический хирург останется на свободе
Суд освободил от наказания пластического хирурга, изуродовавшего модель из Сочи
Пластический хирург Андрей Комаров, который изуродовал модель в Сочи. Обложка © Telegram / Kub Mash
В Сочи пластический хирург изуродовал модель, но, несмотря на неудачную операцию и вердикт суда, остался на свободе. Ленинский районный суд Краснодара приговорил Андрея Комарова к трём годам ограничения свободы, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности, пишет Kub Mash.
Пластическому хирургу вынесли приговор после неудачной операции жительнице Сочи. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
Сама операция прошла в декабре 2020 года. Комаров отрезал слишком много ткани, в результате чего у пациентки перестали закрываться веки.
Пластический хирург изуродовал модель в Сочи. Фото © Telegram / Kub Mash
"В результате допущенных Комаровым технических нарушений у пациентки развились осложнения, которые привели к несмыканию век и другим дефектам, требующим длительного лечения", — отметили в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
Сначала хирурга судили за ненадлежащее оказание медицинских услуг, однако потом дело переквалифицировали на более серьёзную статью — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Комаров признал вину, ему назначили наказание, но в итоге все сроки давности по делу вышли.
Ранее Life.ru писал, что пациентка одной из клиник в Москве умерла во время плановой операции, не приходя в сознание. Близкие женщины считают, что причиной смерти стал неправильно проведённый наркоз.