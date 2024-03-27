Изуродовавший жительницу Сочи пластический хирург останется на свободе

В Сочи пластический хирург изуродовал модель, но, несмотря на неудачную операцию и вердикт суда, остался на свободе. Ленинский районный суд Краснодара приговорил Андрея Комарова к трём годам ограничения свободы, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности, пишет Kub Mash.

Пластическому хирургу вынесли приговор после неудачной операции жительнице Сочи. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

Сама операция прошла в декабре 2020 года. Комаров отрезал слишком много ткани, в результате чего у пациентки перестали закрываться веки.

Пластический хирург изуродовал модель в Сочи. Фото © Telegram / Kub Mash

"В результате допущенных Комаровым технических нарушений у пациентки развились осложнения, которые привели к несмыканию век и другим дефектам, требующим длительного лечения", — отметили в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

Сначала хирурга судили за ненадлежащее оказание медицинских услуг, однако потом дело переквалифицировали на более серьёзную статью — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Комаров признал вину, ему назначили наказание, но в итоге все сроки давности по делу вышли.