«Цифровая лоботомия»: Психолог объяснила, чем грозит мозгу бесконечный скроллинг рилсов

Проблемы с концентрацией и неспособность читать длинные тексты — не признак СДВГ или деменции, а следствие постоянного просмотра коротких видео. Об этом заявила психолог Ольга Курьева.

По её словам, рилсы и шортсы формируют дофаминовую зависимость от быстрых стимулов. Мозг постепенно атрофирует префронтальную кору, которая отвечает за внимание и сложное мышление, пояснила эксперт в беседе с РИАМО. Если годами потреблять только примитивный контент, мозг уничтожает неиспользуемые нейронные связи.

Психолог подчеркнула — речь идёт о приобретённом «цифровом псевдослабоумии», а не о болезни. Восстановить когнитивные функции помогут только цифровой детокс и возвращение к сложной информации, несмотря на трудности и скуку.

С наступлением весны в России резко увеличилось число людей с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). По словам врачей, количество пациентов с подобными симптомами выросло примерно вдвое. И одна из причин — рилсы.