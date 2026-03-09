Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

9 марта, 08:17

Россиян с ОКР стало вдвое больше с приходом весны, одна из причин – рилсы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andriano.cz

С наступлением весны в России резко увеличилось число людей с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). По словам врачей, количество пациентов с подобными симптомами выросло примерно вдвое, узнал SHOT.

Специалисты отмечают несколько причин. Во-первых, в весенний период традиционно обостряются многие психические проблемы. Во-вторых, всё больше людей проводят много времени за просмотром коротких видео в социальных сетях.

По словам медиков, длительное «залипание» в рилсах и других коротких роликах может приводить к цифровой перегрузке. Это усиливает тревожность и способствует развитию навязчивых мыслей и действий. Одним из факторов также становится постоянная проверка смартфона. Люди боятся пропустить сообщение, уведомление или важный звонок.

К типичным проявлениям ОКР относят регулярную проверку дверей, розеток или плиты, повторяющиеся ритуальные действия, стремление к идеальной симметрии и навязчивые страхи за близких.

Чтобы снизить риск развития тревожных состояний, специалисты советуют ограничивать использование гаджетов перед сном, чаще бывать на свежем воздухе и больше общаться с людьми в реальной жизни.

В России грядёт волна алкогольных психозов из-за депрессий
Резкая смена сезонов традиционно вызывает у людей тревогу, апатию и скачки настроения. Почему организм так остро реагирует на переход от зимы к теплу и как пережить весну без потерь, рассказал Life.ru.

