В России грядёт волна алкогольных психозов из-за депрессий

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что весной в Россию может прийти волна алкогольных психозов. Причина — сезон аффективных расстройств, с которым многие пытаются справиться нездоровым способом.

«Депрессии надо лечить, спать нормально, витамины принимать, заниматься физическими упражнениями. А кое-кто начинает использовать другие виды борьбы с депрессией, в виде алкогольных напитков», — уточнил Онищенко в беседе с ТАСС.

Ранее в России предложили ввести для производителей алкоголя и табака так называемый «сбор совести». Новый сбор — 3% от прибыли компаний — хотят направлять на борьбу с зависимостями. В отличие от акцизов, он не привязан к продажам, так что цены не взлетят.