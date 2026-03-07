Весеннее обострение: Почему нас штормит от радости до тревоги и что с этим делать
Психолог заявила, что весенняя тревога приходит от перенастройки биоритмов в организме
Резкая смена сезонов вызывает у людей тревогу, апатию и скачки настроения. Почему организм так остро реагирует на переход от зимы к теплу и как пережить весну без потерь, рассказала «Газете.ru» психолог Юлия Себелева.
По словам эксперта, весной организм перестраивает биоритмы, тратя на это массу энергии. Вдобавок дают о себе знать зимние дефициты витаминов. В результате — усталость, раздражительность, тревога и повышенная потребность во сне.
Чтобы облегчить состояние, Себелева советует в первую очередь наладить сон: проветривать комнату, гулять перед сном, отказаться от скроллинга и практиковать дыхательные упражнения. Также важно проверить здоровье — сдать анализы на витамин D, ферритин, гемоглобин и другие показатели.
Особое внимание психолог уделила внешней среде. Весенняя серость и грязь вокруг давят на психику, поэтому стоит сознательно добавлять яркие краски: новую одежду, танцы, походы в спа или просто красивую кружку.
«Каждый человек может быть художником и внести необходимые ему яркие цвета в свою действительность», — говорит эксперт.
Весна пробуждает не только усталость, но и либидо, желание любви и близости. Себелева советует не бороться с этим, а разрешить себе чувствовать. Главное — идти к другим от избытка, а не от дефицита, начиная с заботы о себе.
