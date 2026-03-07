Весеннее обострение: Почему нас штормит от радости до тревоги и что с этим делать

Резкая смена сезонов вызывает у людей тревогу, апатию и скачки настроения. Почему организм так остро реагирует на переход от зимы к теплу и как пережить весну без потерь, рассказала «Газете.ru» психолог Юлия Себелева.

По словам эксперта, весной организм перестраивает биоритмы, тратя на это массу энергии. Вдобавок дают о себе знать зимние дефициты витаминов. В результате — усталость, раздражительность, тревога и повышенная потребность во сне.

Чтобы облегчить состояние, Себелева советует в первую очередь наладить сон: проветривать комнату, гулять перед сном, отказаться от скроллинга и практиковать дыхательные упражнения. Также важно проверить здоровье — сдать анализы на витамин D, ферритин, гемоглобин и другие показатели.

Особое внимание психолог уделила внешней среде. Весенняя серость и грязь вокруг давят на психику, поэтому стоит сознательно добавлять яркие краски: новую одежду, танцы, походы в спа или просто красивую кружку.

«Каждый человек может быть художником и внести необходимые ему яркие цвета в свою действительность», — говорит эксперт.

Весна пробуждает не только усталость, но и либидо, желание любви и близости. Себелева советует не бороться с этим, а разрешить себе чувствовать. Главное — идти к другим от избытка, а не от дефицита, начиная с заботы о себе.

Кроме того, чтобы поднять себе настроение, можно уже сейчас задуматься об обновлении гардероба. Ранее стилист рассказала, как следует одеваться ранней весной, чтобы не мёрзнуть и выглядеть при этом стильно. К примеру, замшевую обувь и текстильные кроссовки лучше отложить до мая.